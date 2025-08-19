Сутки в Донецкой области: пять погибших и восемь раненых, разрушены 47 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российским обстрелам подверглась Донецкая область, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

В Покровском районе в Доброполье 1 человек погиб, еще 3 - ранены, повреждены 3 многоэтажки, административное здание и магазин.

В Краматорском районе в Дробышево повреждены 3 хозяйственные постройки. В Славянске ранен человек, разрушены промышленные здания. В Новодонецком 1 человек погиб, повреждена многоэтажка и 7 частных домов, еще 1 дом россияне атаковали в Степановке. В Дружковке повреждена многоэтажка. В Константиновке 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 19 частных домов, 2 административных здания, ресторан и линия электропередач.

В Бахмутском районе в Северске повреждены 3 дома.

Всего за сутки оккупанты 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Оттуда было эвакуировано 3860 человек, в том числе 183 ребенка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску в Донецкой области: пострадала женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж