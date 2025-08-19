Рашисты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску в Донецкой области: пострадала женщина. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты вечером атаковали Славянск двумя ракетами "Искандер-М".
Об этом сообщила пресс-служба МВА, информирует Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен около 21:00, зафиксировано попадание в промзону микрорайона Лесной.
В результате вражеского обстрела пострадала гражданская. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Также ночью раздавались взрывы за пределами города. Атаковали "шахеды".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий19.08.2025 09:48 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль