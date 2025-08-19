Рашисты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску в Донецкой области: пострадала женщина. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты вечером атаковали Славянск двумя ракетами "Искандер-М".

Об этом сообщила пресс-служба МВА, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен около 21:00, зафиксировано попадание в промзону микрорайона Лесной.

В результате вражеского обстрела пострадала гражданская. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также ночью раздавались взрывы за пределами города. Атаковали "шахеды".

