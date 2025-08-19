Поки Зеленський, Трамп та лідери Європи і НАТО працюють заради досягнення миру, Москва продовжує робити все всупереч миру, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку Росії по Україні.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Поки Президенти Зеленський і Трамп за участі лідерів Європи та НАТО наполегливо працювали у Вашингтоні заради досягнення миру, Москва продовжувала робити все всупереч миру: завдавала нових ударів та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Він нагадав, що протягом ночі РФ запустила по Україні 270 дронів, а також балістичні та крилаті ракети. Постраждала, зокрема, енергетична інфраструктура, були поранені цивільні люди.
"Це ще раз доводить, наскільки важливо припинити вбивства, досягти стійкого миру та забезпечити надійні гарантії безпеки.
У цьому сенсі майбутня зустріч лідерів України, США та Росії може призвести до прориву на шляху до миру. Ми вдячні Сполученим Штатам та Президенту Трампу за миротворчі зусилля", - додав Сибіга.
Нагадаємо, в ніч проти 19 серпня російські загарбники атакували Україну 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 5 балістичними ракетами Іскандер-М та 5 крилатими ракетами Х-101.
Давайте разберемся, как прошла встреча Трампа с европейцами.
Прежде всего, нужно помнить, что у Трампа есть https://t.me/ShrikeNews/24694 "трехэтапная стратегия":
1) поговорить с Путиным,
2) поговорить с Зеленским,
3) поговорить с Путиным и Зеленским одновременно.
Я не уверен, что войну с сотнями тысяч погибших можно урегулировать так же, как ссору между пятиклассниками, но такой у Трампа план, и он его придерживается.
Европейцы решили, что глуповато стоять на пути носорога и объяснять ему, что он не туда бежит. Лучше отойти в сторону и с интересом наблюдать, как носорог влупится в дерево.
▪️Поэтому встреча Зеленского с Трампом, а потом и многостороння встреча свелись к следующей тактике:
1) договариваться о том, что выгодно Украине: гарантии безопасности, деньги на закупку вооружений, обмен пленными, возврат похищенных детей,
2) минимально обсуждать болезненные вопросы (например, территориальный), перенеся их на встречу Зеленского с Путиным,
3) создавать Трампу теплую ванну, чтобы частичная перепрошивка мозгов в нормальное состояние прошла легче.
Судя по реакции после переговоров, все это сработало.
▪️Ключевой вопрос - встреча Путина с Зеленским.
Есть неразбериха, обещал ли Путин Трампу двухстороннюю встречу с Зеленским. Трамп понял именно так, но https://t.me/ShrikeNews/24732 не факт, что Путин такое пообещал.
В любом случае, в программе Трампа заложена трехсторонняя встреча (Трамп, Путин, Зеленский), и Трамп не поймет, если Путин от нее откажется. Это ж ломает целую стратегию, а не просто регулярно слетающие европейские прошивки.
К этому моменту Путин и российские пропагандисты потратили кучу сил, рассказывая, что Зеленский нелегитимен, поэтому Путину с ним встречаться не по чину.
То есть Путин по логике должен отбрыкиваться от встречи, а Трамп из-за этого злиться.
Видимо, такой и был расчет - перебросить "горячую картошку" Путину, чтобы Трамп наседал на него, требуя контретику о встрече, а не на Украину, угрожая остановить военную помощь и предоставление разведданных.
Угроз в адрес Украины нет, так что программа-минимум Зеленским и европейцами выполнена.
Итого. Сколько продержится очередная прошивка Трампа, мы не знаем, но похоже, что вчера была проведена ювелирная работа по максимизации хорошего и минимизации плохого.