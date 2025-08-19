Поки Зеленський, Трамп та лідери Європи і НАТО працюють заради досягнення миру, Москва продовжує робити все всупереч миру, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку Росії по Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Поки Президенти Зеленський і Трамп за участі лідерів Європи та НАТО наполегливо працювали у Вашингтоні заради досягнення миру, Москва продовжувала робити все всупереч миру: завдавала нових ударів та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що протягом ночі РФ запустила по Україні 270 дронів, а також балістичні та крилаті ракети. Постраждала, зокрема, енергетична інфраструктура, були поранені цивільні люди.

"Це ще раз доводить, наскільки важливо припинити вбивства, досягти стійкого миру та забезпечити надійні гарантії безпеки.



У цьому сенсі майбутня зустріч лідерів України, США та Росії може призвести до прориву на шляху до миру. Ми вдячні Сполученим Штатам та Президенту Трампу за миротворчі зусилля", - додав Сибіга.

Нагадаємо, в ніч проти 19 серпня російські загарбники атакували Україну 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 5 балістичними ракетами Іскандер-М та 5 крилатими ракетами Х-101.