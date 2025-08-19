УКР
407 10

Поки Зеленський, Трамп та лідери Європи і НАТО працюють заради досягнення миру, Москва продовжує робити все всупереч миру, - Сибіга

Сибіа про обстріли України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку Росії по Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Поки Президенти Зеленський і Трамп за участі лідерів Європи та НАТО наполегливо працювали у Вашингтоні заради досягнення миру, Москва продовжувала робити все всупереч миру: завдавала нових ударів та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що протягом ночі РФ запустила по Україні 270 дронів, а також балістичні та крилаті ракети. Постраждала, зокрема, енергетична інфраструктура, були поранені цивільні люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини

"Це ще раз доводить, наскільки важливо припинити вбивства, досягти стійкого миру та забезпечити надійні гарантії безпеки.

У цьому сенсі майбутня зустріч лідерів України, США та Росії може призвести до прориву на шляху до миру. Ми вдячні Сполученим Штатам та Президенту Трампу за миротворчі зусилля", - додав Сибіга.

Читайте: Окупанти влучили у будинок на Харківщині: четверо постраждалих, серед них - двоє дітей

Нагадаємо, в ніч проти 19 серпня російські загарбники атакували Україну 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 5 балістичними ракетами Іскандер-М та 5 крилатими ракетами Х-101.

Автор: 

обстріл (30389) Сибіга Андрій (616)
Топ коментарі
+1
https://t.me/RomanShrike/2531 Роман Шрайк:
Давайте разберемся, как прошла встреча Трампа с европейцами.
Прежде всего, нужно помнить, что у Трампа есть https://t.me/ShrikeNews/24694 "трехэтапная стратегия":
1) поговорить с Путиным,
2) поговорить с Зеленским,
3) поговорить с Путиным и Зеленским одновременно.
Я не уверен, что войну с сотнями тысяч погибших можно урегулировать так же, как ссору между пятиклассниками, но такой у Трампа план, и он его придерживается.
Европейцы решили, что глуповато стоять на пути носорога и объяснять ему, что он не туда бежит. Лучше отойти в сторону и с интересом наблюдать, как носорог влупится в дерево.
▪️Поэтому встреча Зеленского с Трампом, а потом и многостороння встреча свелись к следующей тактике:
1) договариваться о том, что выгодно Украине: гарантии безопасности, деньги на закупку вооружений, обмен пленными, возврат похищенных детей,
2) минимально обсуждать болезненные вопросы (например, территориальный), перенеся их на встречу Зеленского с Путиным,
3) создавать Трампу теплую ванну, чтобы частичная перепрошивка мозгов в нормальное состояние прошла легче.
Судя по реакции после переговоров, все это сработало.

▪️Ключевой вопрос - встреча Путина с Зеленским.
Есть неразбериха, обещал ли Путин Трампу двухстороннюю встречу с Зеленским. Трамп понял именно так, но https://t.me/ShrikeNews/24732 не факт, что Путин такое пообещал.
В любом случае, в программе Трампа заложена трехсторонняя встреча (Трамп, Путин, Зеленский), и Трамп не поймет, если Путин от нее откажется. Это ж ломает целую стратегию, а не просто регулярно слетающие европейские прошивки.
К этому моменту Путин и российские пропагандисты потратили кучу сил, рассказывая, что Зеленский нелегитимен, поэтому Путину с ним встречаться не по чину.
То есть Путин по логике должен отбрыкиваться от встречи, а Трамп из-за этого злиться.
Видимо, такой и был расчет - перебросить "горячую картошку" Путину, чтобы Трамп наседал на него, требуя контретику о встрече, а не на Украину, угрожая остановить военную помощь и предоставление разведданных.
Угроз в адрес Украины нет, так что программа-минимум Зеленским и европейцами выполнена.

Итого. Сколько продержится очередная прошивка Трампа, мы не знаем, но похоже, что вчера была проведена ювелирная работа по максимизации хорошего и минимизации плохого.
показати весь коментар
19.08.2025 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що ви "зелені" робили з 2019 року, щоб не доводити ситуацію до такого стану? Розміновували, знищували, відводили і брехали? А зараз винні всі, тільки не ви? Це наслідки ваших дій після виборів і до цього дня!
показати весь коментар
19.08.2025 12:35 Відповісти
Сигіба,чому тебе до трампа не взяли?
показати весь коментар
19.08.2025 12:39 Відповісти
все дуже просто: дермак конкурента не хоче.
показати весь коментар
19.08.2025 12:48 Відповісти
Який конкурент?Сигіба міністром став після посади радника єрмака.Це шістка єрмаківська
показати весь коментар
19.08.2025 12:58 Відповісти
та нехай так, але ж де-факто конкурент. А шістка час від чвсу набуває статусу козирної, яка б'є туза...
показати весь коментар
19.08.2025 13:14 Відповісти
Ніхто з кабміну без дозволу єрмака рота не відкриває
показати весь коментар
19.08.2025 13:40 Відповісти
і все ж таки масть шістки Сибіги з переходом в кабмін - змінилась. Хоча би де-юре.
показати весь коментар
19.08.2025 13:48 Відповісти
І я навіть знаю чому він так робить. Та ***** болт забив і на Америку, і на трамбона, і на всю еуропу разом з натою взятими... Один орбанятко вертить еуропою як жид сонцем, а вони "працюють"...
показати весь коментар
19.08.2025 12:42 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 12:46 Відповісти
та вводите санкции негайно!!! потом снимите, если хоть намек услішите...
показати весь коментар
19.08.2025 12:59 Відповісти
 
 