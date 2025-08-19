Окупанти влучили у будинок на Харківщині: четверо постраждалих, серед них - двоє дітей
Внаслідок російського удару по приватному житловому будинку у Лозівській громаді на Харківщині постраждали двоє дорослих і двоє дітей
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.
"Лозівська громада зазнала ворожої атаки. Влучення в приватний житловий будинок. Четверо постраждалих, двоє діток – два і вісім років", - йдеться в повідомленні.
щоб картина цього ************ беспредела була повною, а не розпливчастою
пора ГОТУВАТИ НОВИЙ ПОЗОВ ДО ГАААГІ за вбивство цівільних українців кожен день у своїх домах