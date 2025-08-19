Окупанти влучили у будинок на Харківщині: четверо постраждалих, серед них - двоє дітей

Внаслідок російського удару по приватному житловому будинку у Лозівській громаді на Харківщині постраждали двоє дорослих і двоє дітей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

"Лозівська громада зазнала ворожої атаки. Влучення в приватний житловий будинок. Четверо постраждалих, двоє діток – два і вісім років", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворожий дрон влучив у житловий будинок на Сумщині