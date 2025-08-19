УКР
Харківщини
Окупанти влучили у будинок на Харківщині: четверо постраждалих, серед них - двоє дітей

Лозівський район

Внаслідок російського удару по приватному житловому будинку у Лозівській громаді на Харківщині постраждали двоє дорослих і двоє дітей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

"Лозівська громада зазнала ворожої атаки. Влучення в приватний житловий будинок. Четверо постраждалих, двоє діток – два і вісім років", - йдеться в повідомленні.

Харківська область Лозівський район
19.08.2025 08:58 Відповісти
Гинуть діти, гинуть родини. Може пора на Цензорі якусь загальну статистику у червоному куту за день підводити загинувших цівільних.
щоб картина цього ************ беспредела була повною, а не розпливчастою

пора ГОТУВАТИ НОВИЙ ПОЗОВ ДО ГАААГІ за вбивство цівільних українців кожен день у своїх домах
19.08.2025 09:03 Відповісти
 
 