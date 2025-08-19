РУС
Оккупанты попали в дом в Харьковской области: четверо пострадавших, среди них - двое детей

Лозовской район

В результате российского удара по частному жилому дому в Лозовской громаде на Харьковщине пострадали двое взрослых и двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский.

"Лозовская громада подверглась вражеской атаке. Попадание в частный жилой дом. Четверо пострадавших, двое деток - два и восемь лет", - говорится в сообщении.

обстрел (29050) Харьковская область (1468) Лозовский район (14)
19.08.2025 08:58 Ответить
Гинуть діти, гинуть родини. Може пора на Цензорі якусь загальну статистику у червоному куту за день підводити загинувших цівільних.
щоб картина цього ************ беспредела була повною, а не розпливчастою

пора ГОТУВАТИ НОВИЙ ПОЗОВ ДО ГАААГІ за вбивство цівільних українців кожен день у своїх домах
19.08.2025 09:03 Ответить
 
 