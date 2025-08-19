Оккупанты попали в дом в Харьковской области: четверо пострадавших, среди них - двое детей

В результате российского удара по частному жилому дому в Лозовской громаде на Харьковщине пострадали двое взрослых и двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский.

"Лозовская громада подверглась вражеской атаке. Попадание в частный жилой дом. Четверо пострадавших, двое деток - два и восемь лет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью вражеский дрон попал в жилой дом на Сумщине