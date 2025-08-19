Оккупанты попали в дом в Харьковской области: четверо пострадавших, среди них - двое детей
В результате российского удара по частному жилому дому в Лозовской громаде на Харьковщине пострадали двое взрослых и двое детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский.
"Лозовская громада подверглась вражеской атаке. Попадание в частный жилой дом. Четверо пострадавших, двое деток - два и восемь лет", - говорится в сообщении.
щоб картина цього ************ беспредела була повною, а не розпливчастою
пора ГОТУВАТИ НОВИЙ ПОЗОВ ДО ГАААГІ за вбивство цівільних українців кожен день у своїх домах