Ночью вражеский дрон ударил в жилой дом в Сумской области
Около полуночи вражеский БпЛА попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
"От удара дом загорелся, предварительно, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Продолжается спасательная операция, на месте работают экстренные службы.
