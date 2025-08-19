РУС
Новости Атака беспилотников на Сумщину
Ночью вражеский дрон ударил в жилой дом в Сумской области

Шахед попал в дом в Сумской области

Около полуночи вражеский БпЛА попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"От удара дом загорелся, предварительно, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Продолжается спасательная операция, на месте работают экстренные службы.

беспилотник (4111) обстрел (29050) Сумская область (3586) Сумский район (375)
