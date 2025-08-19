Вночі ворожий дрон влучив у житловий будинок на Сумщині

Близько опівночі ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби.

