Вночі ворожий дрон влучив у житловий будинок на Сумщині
Близько опівночі ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі", - йдеться в повідомленні.
Триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби.
