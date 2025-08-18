УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9159 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Сумщину
456 0

Суми зазнали масованої атаки БпЛА: пожежа у нежитловому приміщені

Атака БпЛА на Сумську громаду

Вночі проти 18 серпня російські загарбники атакували Суми безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Попередньо – чотирма ударними БпЛА ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.

Григоров зазначив, що  попередньо загиблих внаслідок атаки немає, проте інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень  наразі уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Сумської громади: є пошкодження

Автор: 

обстріл (30361) Сумська область (4138) Сумський район (377)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 