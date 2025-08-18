Суми зазнали масованої атаки БпЛА: пожежа у нежитловому приміщені
Вночі проти 18 серпня російські загарбники атакували Суми безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Попередньо – чотирма ударними БпЛА ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі.
Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.
Григоров зазначив, що попередньо загиблих внаслідок атаки немає, проте інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень наразі уточнюється.
