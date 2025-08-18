Сумы подверглись массированной атаке БПЛА: пожар в нежилом помещении
В ночь на 18 августа российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
"Предварительно - четырьмя ударными БпЛА враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре.
В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание. Угроза повторных атак затрудняет ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.
Григоров отметил, что предварительно погибших в результате атаки нет, однако информация о пострадавших и масштабах повреждений пока уточняется.
