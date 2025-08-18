РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
625 1

Сумы подверглись массированной атаке БПЛА: пожар в нежилом помещении

Атака БПЛА на Сумскую общину

В ночь на 18 августа российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"Предварительно - четырьмя ударными БпЛА враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре.

В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание. Угроза повторных атак затрудняет ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.

Григоров отметил, что предварительно погибших в результате атаки нет, однако информация о пострадавших и масштабах повреждений пока уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумской громады: есть повреждения

Автор: 

обстрел (29035) Сумская область (3582) Сумский район (372)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вважаю ЗЕленського балаболом.Він скільки вже на показував у своїх відосиках,що раша повинна до Урала вигоріти.Де його пости і відповіді.Кожен день сотнями повинно залітати до болота,причому масовано.Хай твоє оточення та державні опричники не крадуть .
показать весь комментарий
18.08.2025 09:05 Ответить
 
 