ППО ліквідувала 236 цілей ворога з 280, - Повітряні сили
У ніч проти 19 серпня російські загарбники атакували Україну 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 5 балістичними ракетами Іскандер-М та 5 крилатими ракетами Х-101.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:
- 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М;
- 4 крилаті ракети Х-101.
Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
