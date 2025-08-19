УКР
Новини
684 3

ППО ліквідувала 236 цілей ворога з 280, - Повітряні сили

У ніч проти 19 серпня російські загарбники атакували Україну 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 5 балістичними ракетами Іскандер-М та  5 крилатими ракетами Х-101.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:

  • 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М;
  •  4 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ за рік знищила понад 3200 "шахедів", - Сирський

Робота ППО 19 серпня

Автор: 

безпілотник (4718) ППО (3473) Повітряні сили (2949)
Ось так рашиські варвари розуміють мирні ініціативи Трампа ,на жаль дід з своєї тупості чи спеціально це робить ,хоче переконати світового терориста що можна домовитись ,не можна рашиська паскуда розуміє тільки силу ,тому або вводь санкції і не корч дурня .
показати весь коментар
19.08.2025 09:43 Відповісти
Більшість дронів самознешкодились, долетівши туди, куди їх було запрограмовано...
показати весь коментар
19.08.2025 09:44 Відповісти
сЦарь не уследил за холопами, пока с любовником трампоном по телефону лобызался?! А так то да, паРаша "хочет мира"!
показати весь коментар
19.08.2025 10:17 Відповісти
 
 