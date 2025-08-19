1 180 3
ПВО ликвидировала 236 целей врага из 280, - Воздушные силы
В ночь на 19 августа российские захватчики атаковали Украину 270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 5 баллистическими ракетами Искандер-М и 5 крылатыми ракетами Х-101.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей:
- 230 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 2 баллистические ракеты Искандер-М;
- 4 крылатые ракеты Х-101.
Зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БПЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) в трех местах.
