ПВО ликвидировала 236 целей врага из 280, - Воздушные силы

В ночь на 19 августа российские захватчики атаковали Украину 270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 5 баллистическими ракетами Искандер-М и 5 крылатыми ракетами Х-101.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей:

  • 230 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М;
  • 4 крылатые ракеты Х-101.

Зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БПЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) в трех местах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авиация ВСУ за год уничтожила более 3200 "шахедов", - Сырский

Работа ПВО 19 августа

Ось так рашиські варвари розуміють мирні ініціативи Трампа ,на жаль дід з своєї тупості чи спеціально це робить ,хоче переконати світового терориста що можна домовитись ,не можна рашиська паскуда розуміє тільки силу ,тому або вводь санкції і не корч дурня .
показать весь комментарий
19.08.2025 09:43 Ответить
Більшість дронів самознешкодились, долетівши туди, куди їх було запрограмовано...
показать весь комментарий
19.08.2025 09:44 Ответить
сЦарь не уследил за холопами, пока с любовником трампоном по телефону лобызался?! А так то да, паРаша "хочет мира"!
показать весь комментарий
19.08.2025 10:17 Ответить
 
 