Сибіга провів розмову з Рубіо та міністрами ЄС: гарантії безпеки мають убезпечити Україну від повторної агресії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Марком Рубіо та главами МЗС низки європейських країн, під час якої наголосив: гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично зобов’язальними та багатовимірними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у Х.

Міністр зазначив, що розмова, присвячена шляху до миру та гарантіям безпеки для України, була організована Марком Рубіо спільно з міністрами закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, Франції - Жаном-Ноелем Барро, Німеччини - Йоганном Вадефулем, Італії - Антоніо Таяні, Польщі - Радославом Сікорським, Великої Британії - Девідом Леммі, а також верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики Каєю Каллас.

Розмова ґрунтувалася на попередніх контактах лідерів держав, успішному візиті Президента Зеленського до Вашингтона та роботі радників з питань національної безпеки, зауважив Сибіга.

"Я підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов'язальними та ефективними", - повідомив глава МЗС, додавши, що вони також "мають бути багатовимірними, передбачати військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні".

На переконання учасників розмови, вказав він, "українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом".

За інформацією Державного департаменту США, учасники розмови "погодилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль з припинення російсько-української війни шляхом тривалого переговорного урегулювання".

