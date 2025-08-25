РУС
Новости
Умеров обсудил гарантии безопасности для Украины с главой штаба обороны Великобритании Найтаном

Умеров, Найтан

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином и его преемником главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном.

Об этом Умеров сообщил в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны, в частности, обсудили гарантии безопасности для Украины.

"Обсудили получение надежных гарантий безопасности для Украины, укрепление нашей обороноспособности, долгосрочную поддержку в войне с Россией и максимальное усиление санкционного и политического давления на агрессора", - рассказал секретарь СНБО.

Умеров выразил благодарность партнерам за всестороннюю помощь и непоколебимую поддержку, которую Великобритания оказывает Украине.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины должны быть такими, чтобы Россия боялась осуществить повторное нападение, - Клингбайль

Автор: 

Великобритания (5097) Умеров Рустем (632) гарантии безопасности (207)
Так там же десь Залужний на місці. З ним обговорюйте
25.08.2025 22:11 Ответить
от що не відняти у зельоних гнид - це здатність до кіздежа.
25.08.2025 22:12 Ответить
Так "лідер" уклав же договір на 100 років... Що там ще обоговорювати?
25.08.2025 22:20 Ответить
Він 83 договора -гарантії вже уклав.
25.08.2025 22:42 Ответить
Якого *** цей гандон проводить переговори? Він вже ніхто!!
26.08.2025 00:07 Ответить
3% підтримки оцьому Єрмаківкому кишенкьвому мародеру від українців
26.08.2025 00:08 Ответить
"Сери і хер" - холст, масло, зелене лайно
26.08.2025 00:10 Ответить
 
 