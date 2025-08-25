Умеров обсудил гарантии безопасности для Украины с главой штаба обороны Великобритании Найтаном

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином и его преемником главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном.

Стороны, в частности, обсудили гарантии безопасности для Украины.

"Обсудили получение надежных гарантий безопасности для Украины, укрепление нашей обороноспособности, долгосрочную поддержку в войне с Россией и максимальное усиление санкционного и политического давления на агрессора", - рассказал секретарь СНБО.

Умеров выразил благодарность партнерам за всестороннюю помощь и непоколебимую поддержку, которую Великобритания оказывает Украине.

