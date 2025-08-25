Гарантии безопасности для Украины должны быть такими, чтобы Россия боялась совершить повторное нападение, - Клингбайль
Вице-канцлер, федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль подчеркнул, что Украина должна получить такой пакет гарантий безопасности, который сделает невозможным повторное нападение РФ.
Об этом немецкий чиновник сказал перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Хочу четко заявить, что сейчас мы - в начале дискуссии относительно гарантий безопасности. И я рад, что мы вообще так далеко зашли, что американцы дали четкий сигнал, что они также готовы предоставить гарантии безопасности. И сейчас речь о том, чтобы совместно, прежде всего, - с нашими украинскими друзьями, определить, как это правильно сделать. В итоге должен быть пакет, который дает Украине такие гарантии, что Россия больше не будет нападать, чтобы Россия боялась снова напасть на Украину", - сказал Клингбайль.
Он добавил, что будет обсуждать вопрос гарантий безопасности для Украины с президентом Зеленским.
"И то, о чем сказал президент Зеленский - вопрос о том, как мы получим сильную украинскую армию, как мы получим сильное оборонное производство в Украине, - это те два направления, на которых мы сосредоточимся. Все остальные вопросы мы обсудим и решим в правительстве в надлежащее время", - сказал немецкий вице-канцлер.
Напомним, что также Клингбайль заявил, что Германия готова взять на себя ответственность за гарантии безопасности Украины, однако решения не могут приниматься без участия самих украинцев.
