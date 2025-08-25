Гарантії безпеки для України мають бути такими, щоб Росія боялася здійснити повторний напад, - Клінґбайль

Віцеканцлер, федеральний міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль наголосив, що Україна має отримати такий пакет безпекових гарантій, який унеможливить повторний напад РФ.

Про це німецький урядовець сказав перед переговорами із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу чітко заявити, що зараз ми на початку дискусії щодо безпекових гарантій. І я радий, що ми взагалі так далеко зайшли, що американці дали чіткий сигнал, що вони також готові надати безпекові гарантії. І зараз мова про те, щоб спільно передусім із нашими українськими друзями визначити, як це правильно зробити. У підсумку має бути пакет, який дає Україні такі гарантії, що Росія більше не нападатиме, щоб Росія боялася знову напасти на Україну", - сказав Клінґбайль.

Він додав, що обговорюватиме питання гарантій безпеки для України з президентом Зеленським.

"І те, про, що сказав президент Зеленський - питання про те, як ми отримаємо сильну українську армію, як ми отримаємо сильне оборонне виробництво в Україні, - це ті два напрямки, на яких ми зосередимося. Усі інші питання ми обговоримо та вирішимо в уряді в належний час", - сказав німецький віцеканцлер.

Нагадаємо, що також Клінґбайль заявив, що Німеччина готова взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки України, однак рішення не можуть ухвалюватися без участі самих українців.

