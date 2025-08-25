УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9728 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
305 8

Гарантії безпеки для України мають бути такими, щоб Росія боялася здійснити повторний напад, - Клінґбайль

Клінґбайль про гарантії безпеки для України

Віцеканцлер, федеральний міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль наголосив, що Україна має отримати такий пакет безпекових гарантій, який унеможливить повторний напад РФ.

Про це німецький урядовець сказав перед переговорами із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу чітко заявити, що зараз ми на початку дискусії щодо безпекових гарантій. І я радий, що ми взагалі так далеко зайшли, що американці дали чіткий сигнал, що вони також готові надати безпекові гарантії. І зараз мова про те, щоб спільно передусім із нашими українськими друзями визначити, як це правильно зробити. У підсумку має бути пакет, який дає Україні такі гарантії, що Росія більше не нападатиме, щоб Росія боялася знову напасти на Україну", - сказав Клінґбайль.

Читайте також: Робота над гарантіями безпеки для України є дуже важкою та триває, - Келлог

Він додав, що обговорюватиме питання гарантій безпеки для України з президентом Зеленським.

"І те, про, що сказав президент Зеленський - питання про те, як ми отримаємо сильну українську армію, як ми отримаємо сильне оборонне виробництво в Україні, - це ті два напрямки, на яких ми зосередимося. Усі інші питання ми обговоримо та вирішимо в уряді в належний час", - сказав німецький віцеканцлер.

Нагадаємо, що також Клінґбайль заявив, що Німеччина готова взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки України, однак рішення не можуть ухвалюватися без участі самих українців.

Читайте також: Путін поки не готовий до справжніх мирних переговорів. Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України, - віцеканцлер Клінґбайль

Автор: 

Німеччина (7670) гарантії безпеки (208)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
про ядерну зброю, я волаю, вже третій рік!!!!!
показати весь коментар
25.08.2025 17:17 Відповісти
Боневтік он вже публічно вас кусає за імпотпентність - то робіть вже щось , бдлска!!!
показати весь коментар
25.08.2025 17:18 Відповісти
Єдина гарантія безпеки для України - українська армія !
показати весь коментар
25.08.2025 17:19 Відповісти
І тауроси в необмеженій кількості.
показати весь коментар
25.08.2025 19:19 Відповісти
Держави русскіх не існує. Русская армія є. Чому русская, а не россійская? тому, що говорить на русскам язикє! Бездержавна армія є незаконним озброєним банд формуванням. Лише повна ліквідація.
показати весь коментар
25.08.2025 17:22 Відповісти
Щось похоже в якомусь фільмі похожий вислів чув.
показати весь коментар
25.08.2025 17:27 Відповісти
Міни, джавеліни, стінгери, ППО. Числене ТРО і зброя під рукою щодня. Запаси снарядів, ракет, палива - багато і розсереджені по тисячам схронів а не все вкупі, як для візіту подоляка. Вміняєма Влада! Перш за все Влада а не шапітолій піаніна.
показати весь коментар
25.08.2025 17:29 Відповісти
Мають конечно бути...
показати весь коментар
25.08.2025 19:31 Відповісти
 
 