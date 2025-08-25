Путін поки не готовий до справжніх мирних переговорів. Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України, - віцеканцлер Клінґбайль

Німеччина готова взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки України, однак рішення не можуть ухвалюватися без участі самих українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це під час візиту до Києва заявив віцеканцлер і міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль.

За його словами, переговори про гарантії перебувають на ранній стадії та мають початися з припинення вогню.

"Головне, щоб гарантії забезпечили неможливість нового нападу Путіна на Україну", - наголосив він.

Клінґбайль додав, що для цього потрібно зміцнити українську армію та розширити виробництво зброї в Україні. Водночас він зауважив, що наразі "м’яч на боці Путіна", який поки що не демонструє готовності до реальних мирних переговорів.