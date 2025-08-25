УКР
Гарантії безпеки для України
Путін поки не готовий до справжніх мирних переговорів. Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України, - віцеканцлер Клінґбайль

Клінґбайль про гарантії безпеки для України

Німеччина готова взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки України, однак рішення не можуть ухвалюватися без участі самих українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це під час візиту до Києва заявив віцеканцлер і міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль.

За його словами, переговори про гарантії перебувають на ранній стадії та мають початися з припинення вогню.

"Головне, щоб гарантії забезпечили неможливість нового нападу Путіна на Україну", - наголосив він.

Клінґбайль додав, що для цього потрібно зміцнити українську армію та розширити виробництво зброї в Україні. Водночас він зауважив, що наразі "м’яч на боці Путіна", який поки що не демонструє готовності до реальних мирних переговорів.

Топ коментарі
+4
Тверезий погляд
показати весь коментар
25.08.2025 14:44 Відповісти
+3
косапія ніколи не буде готова. хіба що кілок в серце.
показати весь коментар
25.08.2025 14:46 Відповісти
+2
Після захоплення Києва більшовиками, УНР підписала Берестейський мирний договір з Німеччиною та її союзниками. За цим договором Німеччина зобов'язувалася допомогти УНР відновити контроль над територією, окупованою більшовиками. В результаті, 1 березня 1918 року німецькі війська, разом з українськими частинами, увійшли до Києва, витіснивши більшовиків.

Відновлення порядку. Прихід німців був сприйнятий частиною киян як порятунок від хаосу та терору, що панували під час більшовицької окупації. За їхнього перебування в місті відновилося звичне життя: почали працювати театри, магазини та ресторани, а на вулицях встановився відносний порядок.
показати весь коментар
25.08.2025 14:49 Відповісти
Ага, вже взяли:

У Бундестазі попереджають про перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3569616
показати весь коментар
25.08.2025 14:49 Відповісти
На жаль, УНР жувала шмарклі у питанні тотальної мобілізації чоловічого населення, яке вже було підготовлене до служби Першою світовою війною, а селюки-ухилянти добровільно не прагнули захищати свою Україну, воліючи обробляти свої городи та куці поля та повіривши у кацапо-більшовицьку пропаганду щодо "зємля - крєстьянам, заводи - рабочім" і комуністичний рай. Ухилянти - в усі часи причина втрати свободи і незалежності. Пізніше кацапи тих селюків-ухилянтів значною мірою знищили голодомором 1932-33 р.р.
показати весь коментар
25.08.2025 15:42 Відповісти
От цікаво, в як? Будесвер направить свої бригади в Україну?
показати весь коментар
25.08.2025 14:53 Відповісти
Легко. Прийме нас до НАТО).
показати весь коментар
25.08.2025 15:07 Відповісти
Дожилися - Німеччина пропонує свій захист від "братнього російського народу"!!! Діди і прадіди в труні перевертаються!
показати весь коментар
25.08.2025 15:03 Відповісти
Не всі. У моєї дружини дід був поліцаєм
показати весь коментар
25.08.2025 15:33 Відповісти
Не дожилися, а історія нарешті стала на правильний шлях. Україна входить до сонму цивілізованих народів. Наші пращури дивляться на нас з небес і радіють нашому звільненню від кацапських чортів.
показати весь коментар
25.08.2025 15:33 Відповісти
Буде готовий коли на пуйло одягнуть чорний макінтош, а краще шнурок без мила, і, на сруськую берьозку.
показати весь коментар
25.08.2025 15:05 Відповісти
 
 