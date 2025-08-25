Путин пока не готов к настоящим мирным переговорам. Германия возьмет на себя ответственность за безопасность Украины, - вице-канцлер Клингбайль
Германия готова взять на себя ответственность за гарантии безопасности Украины, однако решения не могут приниматься без участия самих украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом во время визита в Киев заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.
По его словам, переговоры о гарантиях находятся на ранней стадии и должны начаться с прекращения огня.
"Главное, чтобы гарантии обеспечили невозможность нового нападения Путина на Украину", - подчеркнул он.
Клингбайль добавил, что для этого нужно укрепить украинскую армию и расширить производство оружия в Украине. В то же время, он отметил, что сейчас "мяч - на стороне Путина", который пока не демонстрирует готовности к реальным мирным переговорам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Бундестазі попереджають про перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3569616
Відновлення порядку. Прихід німців був сприйнятий частиною киян як порятунок від хаосу та терору, що панували під час більшовицької окупації. За їхнього перебування в місті відновилося звичне життя: почали працювати театри, магазини та ресторани, а на вулицях встановився відносний порядок.