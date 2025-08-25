РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Путин пока не готов к настоящим мирным переговорам. Германия возьмет на себя ответственность за безопасность Украины, - вице-канцлер Клингбайль

Клингбайль о гарантиях безопасности для Украины

Германия готова взять на себя ответственность за гарантии безопасности Украины, однако решения не могут приниматься без участия самих украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом во время визита в Киев заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.

По его словам, переговоры о гарантиях находятся на ранней стадии и должны начаться с прекращения огня.

"Главное, чтобы гарантии обеспечили невозможность нового нападения Путина на Украину", - подчеркнул он.

Клингбайль добавил, что для этого нужно укрепить украинскую армию и расширить производство оружия в Украине. В то же время, он отметил, что сейчас "мяч - на стороне Путина", который пока не демонстрирует готовности к реальным мирным переговорам.

Автор: 

Германия (7229) гарантии безопасности (207)
Тверезий погляд
показать весь комментарий
25.08.2025 14:44 Ответить
косапія ніколи не буде готова. хіба що кілок в серце.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:46 Ответить
Ага, вже взяли:

У Бундестазі попереджають про перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3569616
показать весь комментарий
25.08.2025 14:49 Ответить
Після захоплення Києва більшовиками, УНР підписала Берестейський мирний договір з Німеччиною та її союзниками. За цим договором Німеччина зобов'язувалася допомогти УНР відновити контроль над територією, окупованою більшовиками. В результаті, 1 березня 1918 року німецькі війська, разом з українськими частинами, увійшли до Києва, витіснивши більшовиків.

Відновлення порядку. Прихід німців був сприйнятий частиною киян як порятунок від хаосу та терору, що панували під час більшовицької окупації. За їхнього перебування в місті відновилося звичне життя: почали працювати театри, магазини та ресторани, а на вулицях встановився відносний порядок.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:49 Ответить
От цікаво, в як? Будесвер направить свої бригади в Україну?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:53 Ответить
Легко. Прийме нас до НАТО).
показать весь комментарий
25.08.2025 15:07 Ответить
Дожилися - Німеччина пропонує свій захист від "братнього російського народу"!!! Діди і прадіди в труні перевертаються!
показать весь комментарий
25.08.2025 15:03 Ответить
Буде готовий коли на пуйло одягнуть чорний макінтош, а краще шнурок без мила, і, на сруськую берьозку.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:05 Ответить
 
 