Умєров обговорив гарантії безпеки для України з главою штабу оборони Британії Найтаном

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустріч з начальником штабу оборони Британії Тоні Радакіном та його наступником головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном.

Про це Умєров повідомив у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони, зокрема, обговорили гарантії безпеки для України.

"Обговорили отримання надійних гарантій безпеки для України, зміцнення нашої обороноздатності, довгострокову підтримку у війні з Росією та максимальне посилення санкційного та політичного тиску на агресора", - розповів секретар РНБО.

Умєров висловив вдячність партнерам за всебічну допомогу і непохитну підтримку, яку Велика Британія надає Україні.

