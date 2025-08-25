Умєров обговорив гарантії безпеки для України з главою штабу оборони Британії Найтаном
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустріч з начальником штабу оборони Британії Тоні Радакіном та його наступником головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном.
Про це Умєров повідомив у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Сторони, зокрема, обговорили гарантії безпеки для України.
"Обговорили отримання надійних гарантій безпеки для України, зміцнення нашої обороноздатності, довгострокову підтримку у війні з Росією та максимальне посилення санкційного та політичного тиску на агресора", - розповів секретар РНБО.
Умєров висловив вдячність партнерам за всебічну допомогу і непохитну підтримку, яку Велика Британія надає Україні.
