Новини Гарантії безпеки для України
270 9

Умєров обговорив гарантії безпеки для України з главою штабу оборони Британії Найтаном

Умєров, Найтан

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустріч з начальником штабу оборони Британії Тоні Радакіном та його наступником головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном.

Про це Умєров повідомив у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони, зокрема, обговорили гарантії безпеки для України.

"Обговорили отримання надійних гарантій безпеки для України, зміцнення нашої обороноздатності, довгострокову підтримку у війні з Росією та максимальне посилення санкційного та політичного тиску на агресора", - розповів секретар РНБО.

Умєров висловив вдячність партнерам за всебічну допомогу і непохитну підтримку, яку Велика Британія надає Україні.

Автор: 

Велика Британія (5746) Умєров Рустем (718) гарантії безпеки (208)
Так там же десь Залужний на місці. З ним обговорюйте
25.08.2025 22:11 Відповісти
от що не відняти у зельоних гнид - це здатність до кіздежа.
25.08.2025 22:12 Відповісти
Так "лідер" уклав же договір на 100 років... Що там ще обоговорювати?
25.08.2025 22:20 Відповісти
Він 83 договора -гарантії вже уклав.
25.08.2025 22:42 Відповісти
Якого *** цей гандон проводить переговори? Він вже ніхто!!
26.08.2025 00:07 Відповісти
3% підтримки оцьому Єрмаківкому кишенкьвому мародеру від українців
26.08.2025 00:08 Відповісти
"Сери і хер" - холст, масло, зелене лайно
26.08.2025 00:10 Відповісти
 
 