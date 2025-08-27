РФ атаковала Украину 95 "Шахедами": силы ПВО обезвредили 74 цели. ИНФОГРАФИКА

Российские войска в ночь на 27 августа атаковали Украину 95 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 9 локациях.

