Почти сотня БПЛА и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре: РФ продолжает войну и не реагирует на призывы мира прекратить убийства, - Зеленский. ФОТО

Президент Владимир Зеленский после ночной атаки РФ на Украину призвал к новым шагам в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он отметил, что продолжаются восстановительные работы на Сумщине после ударов российских дронов.

"Почти сотня БпЛА и целенаправленные удары ночью против наших регионов, именно против гражданской инфраструктуры. К сожалению, повреждены энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Из-за атаки были обесточивания в Полтавской, Сумской, Черниговской областях. Более ста тысяч домохозяйств остались без света. Все службы привлечены на местах, энергоснабжение будет восстановлено как можно быстрее.

На Харьковщине россияне ударили дроном по обычному лицею, в Херсоне - по многоэтажке. Есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь. Также под ударами была Днепровская область.

"Россияне продолжают войну и не реагируют ни на какие слова мира о том, что нужно прекратить убийства и разрушения. Нужны новые шаги в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности. Работаем с партнерами ради такого давления. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил Зеленский.

Напомним, российские войска в ночь на 27 августа атаковали Украину 95 беспилотниками различных типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 БПЛА на 9 локациях.