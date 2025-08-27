Почти сотня БПЛА и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре: РФ продолжает войну и не реагирует на призывы мира прекратить убийства, - Зеленский. ФОТО
Президент Владимир Зеленский после ночной атаки РФ на Украину призвал к новым шагам в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности.
Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
В частности, он отметил, что продолжаются восстановительные работы на Сумщине после ударов российских дронов.
"Почти сотня БпЛА и целенаправленные удары ночью против наших регионов, именно против гражданской инфраструктуры. К сожалению, повреждены энергетические объекты", - говорится в сообщении.
Из-за атаки были обесточивания в Полтавской, Сумской, Черниговской областях. Более ста тысяч домохозяйств остались без света. Все службы привлечены на местах, энергоснабжение будет восстановлено как можно быстрее.
На Харьковщине россияне ударили дроном по обычному лицею, в Херсоне - по многоэтажке. Есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь. Также под ударами была Днепровская область.
"Россияне продолжают войну и не реагируют ни на какие слова мира о том, что нужно прекратить убийства и разрушения. Нужны новые шаги в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности. Работаем с партнерами ради такого давления. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил Зеленский.
Напомним, российские войска в ночь на 27 августа атаковали Украину 95 беспилотниками различных типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 БПЛА на 9 локациях.
