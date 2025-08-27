РУС
Почти сотня БПЛА и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре: РФ продолжает войну и не реагирует на призывы мира прекратить убийства, - Зеленский. ФОТО

Президент Владимир Зеленский после ночной атаки РФ на Украину призвал к новым шагам в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Атака на Сумскую область

В частности, он отметил, что продолжаются восстановительные работы на Сумщине после ударов российских дронов.

"Почти сотня БпЛА и целенаправленные удары ночью против наших регионов, именно против гражданской инфраструктуры. К сожалению, повреждены энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Атака на Сумскую область

Из-за атаки были обесточивания в Полтавской, Сумской, Черниговской областях. Более ста тысяч домохозяйств остались без света. Все службы привлечены на местах, энергоснабжение будет восстановлено как можно быстрее.

На Харьковщине россияне ударили дроном по обычному лицею, в Херсоне - по многоэтажке. Есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь. Также под ударами была Днепровская область.

"Россияне продолжают войну и не реагируют ни на какие слова мира о том, что нужно прекратить убийства и разрушения. Нужны новые шаги в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности. Работаем с партнерами ради такого давления. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил Зеленский.

Напомним, российские войска в ночь на 27 августа атаковали Украину 95 беспилотниками различных типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 БПЛА на 9 локациях.

Зеленский Владимир (21735) обстрел (29176) Сумская область (3615) Херсон (3029) Полтавская область (1254) Харьковская область (1505) Херсонская область (5145) Черниговская область (1232) Херсонский район (533)
они и не будут реагировать пока не будет "Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі ... проти цивільної інфраструктури" в обратном направлении
27.08.2025 13:02 Ответить
такі промови потрібні, але тільки разом з ударами вглиб кацапстану по важливим об'єктам щоночі..., тоді можна розвивати цю тему...
27.08.2025 13:03 Ответить
Зелене падло, ти повинен організувати і забезпечити оборону країни (у т.ч. ППО і ПРО) а не волати на "заклики світу до миру"! Все паскуди просрали, погубили, розікрали і зараз знову попруть на вибори щоб учергове дорватися до дармового корита.
27.08.2025 13:15 Ответить
Заскавуліло, лайно гундосе. А чим ти думав, імбецил, атакуючи кацапські нпз перед (!) нашим опалювальним сезоном, коли твоє ППО диряве, як гандон, який твій папаша використовував? Де твої страшні паляниці, фламінго та інші висери ротом? Де захист критичної інфраструктури за 4 (Карл!) роки війни, де балістика, де тисячі дронів для "ударів відплати"? У вологих рожевих мріях від наркотичного приходу? Кончене смердюче брехливе гундосе лайно!
27.08.2025 13:21 Ответить
Ти їх санкціями,санкціями,а то балаболиш тільки.Ти їх санкціями.Взагалі,де твої відповіді помсти?Вже не запитую про план перемоги.
27.08.2025 13:27 Ответить
Чмо Потужне де "розовий" фламінго твій? В дупі **** брехлива?
27.08.2025 13:30 Ответить
27.08.2025 14:25 Ответить
 
 