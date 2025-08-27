РУС
Новости Атака беспилотников на Сумщину
РФ массированно атаковала Сумскую громаду беспилотниками, - ОВА

В ночь на 27 августа враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской громады.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, без жертв. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы", - рассказал он.

беспилотник (4148) Сумская область (3612) война в Украине (5841)
