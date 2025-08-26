Россияне ночью дважды атаковали Сумы и три громады беспилотниками, есть пострадавшие
Враг ночью 26 августа атаковал беспилотниками Шосткинскую, Сумскую, Бездрицкую и Путивльскую громады. В результате ударов повреждены жилые и нежилые здания, часть жителей осталась без света, две женщины получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
В Шосткинской громаде после 1:00 в результате атаки БПЛА часть потребителей осталась без света. Также зафиксировано повреждение жилого дома.
После 3:00 россияне осуществили массированную атаку дронами по Сумской и Бездрицкой громадах. В результате попаданий поднялся пожар. Повреждены жилые и нежилые здания.
По информации Сумской ГВА, ночью враг нанес два удара БПЛА по Сумам. Одно попадание - в Ковпаковском районе города, другое - в Заречном.
В результате атаки есть повреждения складских помещений, возгорание нежилых зданий. Также в Битицком старостате зафиксированы разрушения дома.
К медикам обратились две жительницы села в Бездрицкой громаде. 51-летнюю женщину госпитализировали, 63-летней пострадавшей помощь оказали на месте.
В Путивльской громаде в результате удара дронов повреждены нежилые помещения и техника.
