Россияне ночью дважды атаковали Сумы и три громады беспилотниками, есть пострадавшие

Враг ночью 26 августа атаковал беспилотниками Шосткинскую, Сумскую, Бездрицкую и Путивльскую громады. В результате ударов повреждены жилые и нежилые здания, часть жителей осталась без света, две женщины получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В Шосткинской громаде после 1:00 в результате атаки БПЛА часть потребителей осталась без света. Также зафиксировано повреждение жилого дома.

После 3:00 россияне осуществили массированную атаку дронами по Сумской и Бездрицкой громадах. В результате попаданий поднялся пожар. Повреждены жилые и нежилые здания.

По информации Сумской ГВА, ночью враг нанес два удара БПЛА по Сумам. Одно попадание - в Ковпаковском районе города, другое - в Заречном.

В результате атаки есть повреждения складских помещений, возгорание нежилых зданий. Также в Битицком старостате зафиксированы разрушения дома.

К медикам обратились две жительницы села в Бездрицкой громаде. 51-летнюю женщину госпитализировали, 63-летней пострадавшей помощь оказали на месте.

В Путивльской громаде в результате удара дронов повреждены нежилые помещения и техника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один человек пострадал в результате удара российского дрона на Сумщине, - ОВА