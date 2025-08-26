Росіяни вночі двічі атакували Суми та три громади безпілотниками, є постраждалі

Ворог вночі 26 серпня атакував безпілотниками Шосткинську, Сумську, Бездрицьку та Путивльську громади. Внаслідок ударів пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, частина мешканців залишилася без світла, дві жінки отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

У Шосткинській громаді після 1:00 внаслідок атаки БпЛА частина споживачів залишилася без світла. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Після 3:00 росіяни здійснили масовану атаку дронами по Сумській та Бездрицькій громадах. Внаслідок влучань здійнялася пожежа. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

За інформацією Сумської МВА, вночі ворог завдав два удари БпЛА по Сумах. Одне влучання – у Ковпаківському районі міста, інше – у Зарічному.

Внаслідок атаки є пошкодження складських приміщень, загорання нежитлових будівель. Також у Битицькому старостаті зафіксовані руйнування будинку.

До медиків звернулися дві мешканки села у Бездрицькій громаді. 51-річну жінку госпіталізували, 63-річній постраждалій допомогу надали на місці.

У Путивльській громаді внаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина постраждала внаслідок удару російського дрона на Сумщині, - ОВА