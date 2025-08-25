Одна людина постраждала внаслідок удару російського дрона на Сумщині, - ОВА

Внаслідок атаки російського дрона постраждав 77-річний чоловік у селі Миколаївської сільської громади на Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.

"Чоловік раніше евакуювався до Сум, однак повернувся додому, щоб зібрати врожай. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні. Попередньо стан не важкий, медики надають допомогу", - розповів глава адміністрації.

