УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9728 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Сумщину
116 0

Одна людина постраждала внаслідок удару російського дрона на Сумщині, - ОВА

Наслідки атака дрона на Сумщину 25 серпня

Внаслідок атаки російського дрона постраждав 77-річний чоловік у селі Миколаївської сільської громади на Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.

"Чоловік раніше евакуювався до Сум, однак повернувся додому, щоб зібрати врожай. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні. Попередньо стан не важкий, медики надають допомогу", - розповів глава адміністрації.

Читайте: Вночі ворог атакував Сумщину безпілотниками, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4749) Сумська область (4168) війна в Україні (5846)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 