Одна людина постраждала внаслідок удару російського дрона на Сумщині, - ОВА
Внаслідок атаки російського дрона постраждав 77-річний чоловік у селі Миколаївської сільської громади на Сумщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.
"Чоловік раніше евакуювався до Сум, однак повернувся додому, щоб зібрати врожай. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні. Попередньо стан не важкий, медики надають допомогу", - розповів глава адміністрації.
