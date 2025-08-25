Вночі ворог атакував Сумщину безпілотниками, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські загарбники масовано атакували Сумщину. Від російських ударів одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Уночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє – поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце.

Також росіяни вдарили дронами по житловому сектору Сумської громади.

Пошкоджені десятки приватних та багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.

Ще семеро постраждалих – мешканці Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру.

Більшість отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні. Їхній стан – неважкий, медики проводять обстеження й надають необхідну допомогу.

