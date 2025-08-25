Росіяни майже добу масовано атакують Сумщину, є загоряння, - ОВА
Вже майже добу триває масована атака росіян по Сумській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
Знову ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади.
Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється
На місцях влучань – пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків.
