УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3937 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Сумщину
167 0

Росіяни майже добу масовано атакують Сумщину, є загоряння, - ОВА

Атака росіян на Сумщину

Вже майже добу триває масована атака росіян по Сумській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Знову ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади.

Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється

На місцях влучань – пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків.

Читайте: Частина Сумського району знеструмлена через атаку РФ, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4746) обстріл (30471) Сумська область (4162)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 