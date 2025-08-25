РУС
Ночью враг атаковал Сумскую область беспилотниками, один человек погиб. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики массированно атаковали Сумщину. От российских ударов один человек погиб, еще девять пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Ночью в результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Новослободской громаде погиб человек, еще двое - ранены. Им оказывают помощь и эвакуируют в безопасное место.

Также россияне ударили дронами по жилому сектору Сумской громады.

Повреждены десятки частных и многоквартирный дом, другая гражданская инфраструктура.

Еще семеро пострадавших - жители Сумской громады: пятеро из Песчанского старостата и двое жителей областного центра.

Большинство получили помощь на месте, трое находятся в больнице. Их состояние - не тяжелое, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне почти сутки массированно атакуют Сумскую область, есть возгорания, - ОВА

Сумская область
Автор: 

обстрел (29155) Сумская область (3606)
Негайна нищівна й болюча відповідь по московії!!
Щоб в пеклі кацапи згоріли живцем!
показать весь комментарий
25.08.2025 09:38 Ответить
 
 