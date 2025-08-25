Один человек пострадал вследствие удара российского дрона на Сумщине, - ОВА
Вследствие атаки российского дрона пострадал 77-летний мужчина в селе Николаевской сельской громады на Сумщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.
"Мужчина ранее эвакуировался в Сумы, однако вернулся домой, чтобы собрать урожай. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу. Предварительно состояние не тяжелое, медики оказывают помощь", - рассказал глава администрации.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль