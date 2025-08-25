РУС
Атака беспилотников на Сумщину
80 0

Один человек пострадал вследствие удара российского дрона на Сумщине, - ОВА

Последствия атаки дрона на Сумскую область 25 августа

Вследствие атаки российского дрона пострадал 77-летний мужчина в селе Николаевской сельской громады на Сумщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

"Мужчина ранее эвакуировался в Сумы, однако вернулся домой, чтобы собрать урожай. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу. Предварительно состояние не тяжелое, медики оказывают помощь", - рассказал глава администрации.

Читайте: Ночью враг атаковал Сумщину беспилотниками, один человек погиб. ФОТОрепортаж

беспилотник (4140) Сумская область (3609) война в Украине (5806)
