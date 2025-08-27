УКР
РФ масовано атакувала Сумську громаду безпілотниками, - ОВА

В ніч на 27 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, без жертв. Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби", - розповів він.

Читайте: Росіяни вночі двічі атакували Суми та три громади безпілотниками, є постраждалі

безпілотник (4756) Сумська область (4169) війна в Україні (5863)
