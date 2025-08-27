РФ масовано атакувала Сумську громаду безпілотниками, - ОВА
В ніч на 27 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо, без жертв. Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби", - розповів він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль