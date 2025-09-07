Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів

Новопризначений міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Вейл відреагував на масовану атаку РФ по Україні у ніч на неділю, 7 вересня. Дипломат наголосив на необхідності посилення санкційного тиску проти країни-агресора.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства Нідерландів написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Здійснивши найбільшу на сьогоднішній день атаку, Росія посилює свою незаконну війну проти України. По всій країні були атаковані цивільні особи. Вперше були вражені урядові будівлі в Києві. Нам потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, а також надати потужну підтримку Україні", - заявив Девід ван Вейл.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

