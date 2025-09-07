Ворог атакував дронами Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки. ФОТО
У ніч проти неділі, 7 вересня, ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району із застосуванням ударних безпілотників.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.
"У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.
