Ворог атакував дронами Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки. ФОТО

У ніч проти неділі, 7 вересня, ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

"У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Одеса після обстрілу
Фото: Одеська ОВА

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

