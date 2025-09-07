Ворог атакував дронами Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки. ФОТО

У ніч проти неділі, 7 вересня, ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

"У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: Одеська ОВА

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі лунають вибухи, місто під атакою БпЛА, - мер

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.