Враг атаковал дронами Одессу: повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки. ФОТО
В ночь на воскресенье, 7 сентября, враг нанес массированный удар по Одессе и Одесскому району с применением ударных беспилотников.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка.
"В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.
