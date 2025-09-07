Враг атаковал дронами Одессу: повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки. ФОТО

В ночь на воскресенье, 7 сентября, враг нанес массированный удар по Одессе и Одесскому району с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка.

"В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Фото: Одесская ОГА

Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.