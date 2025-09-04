В Одессе раздаются взрывы, город под атакой БПЛА, - мэр

В ночь на 4 сентября в Одессе прогремели взрывы, город атакуют беспилотники.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

Перед этим Труханов сообщал об угрозе БпЛА для города.

Читайте: Задержаны российские агенты, которые готовили вражеские удары по Киеву и Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж