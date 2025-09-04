РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
В Одессе раздаются взрывы, город под атакой БПЛА, - мэр

В ночь на 4 сентября в Одессе прогремели взрывы, город атакуют беспилотники.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

Перед этим Труханов сообщал об угрозе БпЛА для города.

Читайте: Задержаны российские агенты, которые готовили вражеские удары по Киеву и Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Якщо б хтось завалив кацапську скотину труханова, святкувала б вся Україна.
04.09.2025 01:54 Ответить
думка хороша, але починати з завалинням треба з київских шашличників-зрадників, думаю ти розумієш за яких підорів я говорю
04.09.2025 03:24 Ответить
Роботи взагалі непочатий край, тому мій коментар обмежений лише темою новини. ))
04.09.2025 03:34 Ответить
зрозумів, Ok, маю надію на нашу перемогу
04.09.2025 04:38 Ответить
 
 