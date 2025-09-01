Задержаны российские агенты, которые готовили вражеские удары по Киеву и Одессе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще двух агентов российской военной разведки, которые корректировали воздушные атаки врага по Украине. Злоумышленники готовили новую серию ракетно-дронных ударов РФ по Киеву и Одессе.

По материалам дела, фигуранты должны были выявить и передать оккупантам локации Сил обороны. Также агенты выясняли последствия вражеских "прилетов" по гражданской инфраструктуре для корректировки повторных ударов по украинским городам.

Как стало известно, оба агента действовали порознь, но имели одного общего куратора, личность которого уже установили киберспециалисты СБУ.

"Для сбора разведданных фигуранты выходили на местность, фотографировали потенциальные цели и записывали их координаты", - говорится в сообщении.

Так, в Киеве задержан 31-летний выходец из временно оккупированного Мелитополя, которого российское гру "отрядило" шпионить в столицу Украины.

"По инструкции военной разведки РФ агент должен был выявить и передать оккупантам локации ремонтных баз военной техники Сил обороны", - пояснили в СБУ.

Дополнительно злоумышленник отслеживал временные интервалы наибольшего сосредоточения людей возле рекрутинговых центров Киевщины, по которым враг планировал ударить с воздуха.

Кроме того, в Одессе разоблачили бывшую военную, которая после увольнения со службы пошла на сотрудничество с российской группой.

"В обмен на деньги от оккупантов женщина передавала им координаты базирования подразделений морской охраны, пограничников и Нацгвардии на территории портового города", - говорится в сообщении.

Впрочем, как установило расследование, обещанных денег из РФ агент так и не получила.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.