РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10313 посетителей онлайн
Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
1 872 11

Задержаны российские агенты, которые готовили вражеские удары по Киеву и Одессе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще двух агентов российской военной разведки, которые корректировали воздушные атаки врага по Украине. Злоумышленники готовили новую серию ракетно-дронных ударов РФ по Киеву и Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигуранты должны были выявить и передать оккупантам локации Сил обороны. Также агенты выясняли последствия вражеских "прилетов" по гражданской инфраструктуре для корректировки повторных ударов по украинским городам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионила за войсками в Донецкой области: задержан агент спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

предатели шпионили в пользу РФ
Фото: Источник
предатели шпионили в пользу РФ
Фото: Источник
предатели шпионили в пользу РФ
Фото: Источник
предатели шпионили в пользу РФ
Фото: Источник: Источник

Как стало известно, оба агента действовали порознь, но имели одного общего куратора, личность которого уже установили киберспециалисты СБУ.

"Для сбора разведданных фигуранты выходили на местность, фотографировали потенциальные цели и записывали их координаты", - говорится в сообщении.

Так, в Киеве задержан 31-летний выходец из временно оккупированного Мелитополя, которого российское гру "отрядило" шпионить в столицу Украины.

"По инструкции военной разведки РФ агент должен был выявить и передать оккупантам локации ремонтных баз военной техники Сил обороны", - пояснили в СБУ.

Дополнительно злоумышленник отслеживал временные интервалы наибольшего сосредоточения людей возле рекрутинговых центров Киевщины, по которым враг планировал ударить с воздуха.

Кроме того, в Одессе разоблачили бывшую военную, которая после увольнения со службы пошла на сотрудничество с российской группой.

"В обмен на деньги от оккупантов женщина передавала им координаты базирования подразделений морской охраны, пограничников и Нацгвардии на территории портового города", - говорится в сообщении.

Также читайте: Готовил прорыв ДРГ России на правобережье Херсонщины: СБУ задержала агента РФ. ФОТО

Впрочем, как установило расследование, обещанных денег из РФ агент так и не получила.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Автор: 

Киев (26064) Одесса (8012) Одесская область (3796) СБУ (20357) шпионаж (1444) Одесский район (269)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Таку паскуду тільки знищувати іншої мови ця мерзота не розуміє ,розберітся вже нарешті з телеграм каналами які використовує ворог ,таке враження що їх це менше хвилює головне рейтинг "найвеличнішого". Замість того щоб СбУ працювало на території ворога ,так створили тут внутрішній фронт.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:18 Ответить
+2
Україна зазнає агресії від московії, кожний день гинуть громадяни держави від дій агресора. Як військові так і цивільні. Коли вже влада України прийме відповідні закони і відповідні заходи по знищенню зрадників, коригувальнків вогневих ударів , паліїв військового і народного майна... Іменно ЗНИЩЕННЮ а не присудження смішних термінів 5-8 років. В США вони отримали би електричний стілець або мінімум декілька довічних термінів.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:28 Ответить
+2
Телеграм - то святе для влади. Вони використовують його для дискредитації опонентів
показать весь комментарий
01.09.2025 10:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таку паскуду тільки знищувати іншої мови ця мерзота не розуміє ,розберітся вже нарешті з телеграм каналами які використовує ворог ,таке враження що їх це менше хвилює головне рейтинг "найвеличнішого". Замість того щоб СбУ працювало на території ворога ,так створили тут внутрішній фронт.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:18 Ответить
Ну не буде телеграм буде вайбер, ватсап, сигнал та їх як собак нерізаних цих мессенджерів.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:25 Ответить
На крайній випадок є електронна пошта, а цих пошт ще більше ніж мессенджерів.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:27 Ответить
Телеграм - то святе для влади. Вони використовують його для дискредитації опонентів
показать весь комментарий
01.09.2025 10:35 Ответить
В Україні йде війна ? Покажіть документ, підписаний ЗЄ з константацією факту.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:35 Ответить
Україна зазнає агресії від московії, кожний день гинуть громадяни держави від дій агресора. Як військові так і цивільні. Коли вже влада України прийме відповідні закони і відповідні заходи по знищенню зрадників, коригувальнків вогневих ударів , паліїв військового і народного майна... Іменно ЗНИЩЕННЮ а не присудження смішних термінів 5-8 років. В США вони отримали би електричний стілець або мінімум декілька довічних термінів.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:28 Ответить
ЗЄ так не думає. Для нього - какая разніца.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:33 Ответить
Вішать пробували?
показать весь комментарий
01.09.2025 10:29 Ответить
У борова цицьки більші ніж у пергідрольної тварюки...
показать весь комментарий
01.09.2025 10:30 Ответить
Дальше рийки блюрите ? А кажуть, що життя повинне чогось вчити.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:32 Ответить
хоч раз доведіть справу до самосуду
показать весь комментарий
01.09.2025 10:46 Ответить
 
 