Шпионила за войсками в Донецкой области: задержана агент спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала жительницу Святогорска, которая корректировала огонь оккупантов по украинским военным на Лиманском направлении.

По данным следствия, женщину завербовали во время оккупации города в начале полномасштабной войны. После освобождения громады российские спецслужбы оставили ее для сбора разведданных, на связь с ней вышел боевик подразделения "БАРС-16".

Агент собирала информацию об укрепрайонах, огневых позициях и маршрутах движения подразделений ВСУ, в частности Третьего армейского корпуса. Для этого обходила местность и выспрашивала данные во время разговоров с местными жителями.

СБУ задокументировала ее действия и задержала в собственном доме. Женщине сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Она находится под стражей без права залога, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

