Новости Приговоры за государственную измену
15 лет тюрьмы получил корректировщик, который наводил российские "КАБы" на позиции защитников Краматорска, - СБУ

По доказательной базе СБУ 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, который шпионил в Донецкой области. Злоумышленник корректировал вражеский огонь по Силам обороны на Краматорском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники СБУ задержали агента по месту жительства в прифронтовом райцентре в начале 2025 года. Во время обыска у него изъят смартфон, с которого он контактировал с оккупантами, а также боеприпасы.

Как установило расследование, злоумышленник проводил доразведку вблизи боевых позиций украинских войск, а затем "отчитывался" куратору от ФСБ. Для коммуникации с российским спецслужбистом его соратник использовал анонимный чат в мессенджере. Приоритетными целями врага были укрепрайоны, запасные командные пункты и огневые позиции артиллерии ВСУ во фронтовом районе области.

Полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки воздушных атак с применением управляемых авиабомб и дронов-камикадзе.

Читайте: Готовил прорыв ДРГ России на правобережье Херсонщины: СБУ задержала агента РФ. ФОТО

На основании собранных доказательств суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

СБУ (20325) шпионаж (1442) государственная измена (1608)
що вже державна зрада тягне тільки на 15 років ?
20.08.2025 18:11 Ответить
Тепер, ті хто вижив у Краматорську, будуть оплачувати ще і життя, своєму убивці московському!! Стефанчуки + зеленський з групою помічників ригоАНАЛІВ, упродовж 4 років, саботують внесення смертної кари, для зрадників-убивць Українців-коригувальників та мародерів, що розкрадають гроші з держбюджету, під час дії Особливого періоду та дії воєнного стану!!!
Ось така херня, малята, від пересидента та служок з ВРУ, під час дії Особливого періоду!!!! Тому і тікають, генпрокурорські за кордон, за свою бездіяльність, перед народом України, в часи московської війни!!
20.08.2025 19:02 Ответить
 
 