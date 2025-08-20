15 лет тюрьмы получил корректировщик, который наводил российские "КАБы" на позиции защитников Краматорска, - СБУ
По доказательной базе СБУ 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, который шпионил в Донецкой области. Злоумышленник корректировал вражеский огонь по Силам обороны на Краматорском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники СБУ задержали агента по месту жительства в прифронтовом райцентре в начале 2025 года. Во время обыска у него изъят смартфон, с которого он контактировал с оккупантами, а также боеприпасы.
Как установило расследование, злоумышленник проводил доразведку вблизи боевых позиций украинских войск, а затем "отчитывался" куратору от ФСБ. Для коммуникации с российским спецслужбистом его соратник использовал анонимный чат в мессенджере. Приоритетными целями врага были укрепрайоны, запасные командные пункты и огневые позиции артиллерии ВСУ во фронтовом районе области.
Полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки воздушных атак с применением управляемых авиабомб и дронов-камикадзе.
На основании собранных доказательств суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Ось така херня, малята, від пересидента та служок з ВРУ, під час дії Особливого періоду!!!! Тому і тікають, генпрокурорські за кордон, за свою бездіяльність, перед народом України, в часи московської війни!!