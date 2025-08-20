15 років тюрми отримав коригувальник, який наводив російські "КАБи" на позиції захисників Краматорська, - СБУ

За доказовою базою СБУ 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який шпигував на Донеччині. Зловмисник коригував ворожий вогонь по Силах оборони на Краматорському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання у прифронтовому райцентрі на початку 2025 року. Під час обшуку у нього вилучено смартфон, з якого він контактував з окупантами, а також боєприпаси.

Як встановило розслідування, зловмисник проводив дорозвідку поблизу бойових позицій українських військ, а потім "звітував" куратору від ФСБ. Для комунікації з російським спецслужбістом його поплічник використовував анонімний чат у месенджері. Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони, запасні командні пункти та вогневі позиції артилерії ЗСУ у фронтовому районі області.

Отримані розвіддані окупанти використовували для підготовки повітряних атак із застосуванням керованих авіабомб та дронів-камікадзе.

Читайте: Готував прорив ДРГ Росії на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала агента РФ. ФОТО

На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: