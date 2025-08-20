УКР
Готував прорив ДРГ Росії на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала агента РФ. ФОТО

У Херсоні затримано російського агента, який готував прорив ДРГ рашистів на правобережжя області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік мав зібрати розвіддані про прибережну територію та систему охорони оборонних об'єктів біля річки Дніпро.

Після отримання цих даних окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію. Далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угруповання РФ з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

"Ворожим агентом, який мав розвідати ці дані, виявився 37-річний херсонець, що потрапив у поле зору російського гру, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Під час збору даних він обходив прибережну територію, де фіксував локації Сил оборони. Крім того, чоловік випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торговельних закладах", - йдеться в повідомленні.

Чоловік готував прорив ДРГ РФ на правобережжя Херсонщини

Чоловік готував прорив ДРГ РФ на правобережжя Херсонщини

Його розвідактивність було покроково задокументовано, чоловіка затримали за місцем проживання.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ (13262) Херсон (3566) Херсонська область (6117) Херсонський район (530)
Доки цивільні будуть вештатися в місцях дислокації Сил Оборони, таке й буде відбуватися, потрібно це виключити, потрібна охорона цих місць й не допуск сторонніх.
20.08.2025 13:12 Відповісти
100% 👍
20.08.2025 13:14 Відповісти
хоч і заблюрене рило у цього гандона,але відчувається,що якось без радості він фотографується
20.08.2025 13:19 Відповісти
А мені здалося, що воно занадто зухвало дивиться в об'єктив. )
20.08.2025 14:34 Відповісти
А може він нефотогенічний, і знає про це)
20.08.2025 15:23 Відповісти
37 років? А хтось розповідає, що ТЦК хапають всіх підряд, на вилицю не вийдеш.
20.08.2025 14:17 Відповісти
Зареєструвався у Резерв+ і вештайся собі де хочеш...
20.08.2025 14:54 Відповісти
Ненавчаємі.
20.08.2025 15:22 Відповісти
 
 