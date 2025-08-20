Готував прорив ДРГ Росії на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала агента РФ. ФОТО

У Херсоні затримано російського агента, який готував прорив ДРГ рашистів на правобережжя області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік мав зібрати розвіддані про прибережну територію та систему охорони оборонних об'єктів біля річки Дніпро.

Після отримання цих даних окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію. Далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угруповання РФ з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

"Ворожим агентом, який мав розвідати ці дані, виявився 37-річний херсонець, що потрапив у поле зору російського гру, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Під час збору даних він обходив прибережну територію, де фіксував локації Сил оборони. Крім того, чоловік випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торговельних закладах", - йдеться в повідомленні.

Його розвідактивність було покроково задокументовано, чоловіка затримали за місцем проживання.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

