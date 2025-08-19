Коригували удари по Києву та проводили диверсії на Одещині: СБУ затримала агентів РФ. ФОТОрепортаж

Викрито агентурну групу ГРУ Росії, яка займалася коригуванням ударів по Києву, а також диверсіями на півдні України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Осередок складався із чотирьох осіб:

двоє - безпосередні агенти та виконавці "замовлень";

одна - "зв’язкова", через яку агенти отримували вказівки;

ще один - це безпосередній куратор зловмисників, кадровий співробітник російського ГРУ Максим Чачин.

Агентів затримали ще у лютому 2025 року. Відтоді тривали комплексні заходи, за допомогою яких вдалося встановити інших учасників ворожого осередку та задокументувати їхні контакти.

"Співробітник гру рф залучив до підривної діяльності ексвикладачку одного з відомих Київських університетів, яка у 2021 році виїхала до рф та пішла на співпрацю з окупантами. Після початку повномасштабної війни професорка вивела на прямий агентурний зв’язок з ворогом свого колишнього студента – 27-річного киянина, який підтримував збройну агресію росії.

Потім жінка познайомила його з ще одним мешканцем столиці України, який приєднався до складу агентурної групи. Ним виявився 40-річний ексвійськовий, який володів інформацією про пункти базування окремих підрозділів Сил оборони. Разом вони обходили відповідні локації, позначали їх на гугл-картах та відправляли куратору для підготовки ракетно-дронових атак по Києву", - зазначили там.

Пізніше агенти переїхали до Одеси, де "залягли на дно", а потім за завданням ворога підпалили дві вежі мобільного зв’язку і декілька електропідстанцій.

Також вони готувалися до вчинення терактів з використанням саморобних вибухових пристроїв. СБУ вдалося запобігти цьому.

Наразі до суду спрямовано обвинувальний акт на обох агентів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Також готується повідомлення про підозру куратору цих агентів від гру рф та їхній "зв’язковій".

