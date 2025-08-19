УКР
Коригували удари по Києву та проводили диверсії на Одещині: СБУ затримала агентів РФ. ФОТОрепортаж

Викрито агентурну групу ГРУ Росії, яка займалася коригуванням ударів по Києву, а також диверсіями на півдні України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Осередок складався із чотирьох осіб:

  • двоє - безпосередні агенти та виконавці "замовлень";
  • одна - "зв’язкова", через яку агенти отримували вказівки;
  • ще один - це безпосередній куратор зловмисників, кадровий співробітник російського ГРУ Максим Чачин.

Агентів затримали ще у лютому 2025 року. Відтоді тривали комплексні заходи, за допомогою яких вдалося встановити інших учасників ворожого осередку та задокументувати їхні контакти.

"Співробітник гру рф залучив до підривної діяльності ексвикладачку одного з відомих Київських університетів, яка у 2021 році виїхала до рф та пішла на співпрацю з окупантами. Після початку повномасштабної війни професорка вивела на прямий агентурний зв’язок з ворогом свого колишнього студента – 27-річного киянина, який підтримував збройну агресію росії.

Потім жінка познайомила його з ще одним мешканцем столиці України, який приєднався до складу агентурної групи. Ним виявився 40-річний ексвійськовий, який володів інформацією про пункти базування окремих підрозділів Сил оборони. Разом вони обходили відповідні локації, позначали їх на гугл-картах та відправляли куратору для підготовки ракетно-дронових атак по Києву", - зазначили там.

Пізніше агенти переїхали до Одеси, де "залягли на дно", а потім за завданням ворога підпалили дві вежі мобільного зв’язку і декілька електропідстанцій.

Також вони готувалися до вчинення терактів з використанням саморобних вибухових пристроїв. СБУ вдалося запобігти цьому.

Наразі до суду спрямовано обвинувальний акт на обох агентів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Також готується повідомлення про підозру куратору цих агентів від гру рф та їхній "зв’язковій".

СБУ затримала коригувальників та диверсантів Що відомо
колись казали шо ми без русні пропадем ...а виходить шо московія ніщо без України , вчепилася зубами в наше тіло ,і вимагає визнання шо ми без неї незможемо жити ...бл.. і в це вірилили майже всі ...
показати весь коментар
19.08.2025 10:14 Відповісти
Чому не має звинувачення їх , як терористів? Чим взагалі наша Z-влада займається! Тільки розкраданням?
показати весь коментар
19.08.2025 10:16 Відповісти
Цікаво, хоч раз їх ТЦК оповістило?
показати весь коментар
19.08.2025 10:53 Відповісти
Щоденні наслідки, бездіяльності приблуд95 з Урядового кварталу щодо ДІЄВОГО покарання, убивць-коригувальників, з 2022 року!!
показати весь коментар
19.08.2025 11:03 Відповісти
 
 