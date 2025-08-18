Продавчиня допомагала РФ прориватися до Дружківки: СБУ затримала агентку РФ на Донеччині

На Донеччині затримано російську агентку, яка розвідувала позиції українських військ для підготовки нових спроб армії РФ прорватися на Дружківку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про місцеву продавчиню місцевого магазину, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів, коли публікувала антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Так, вона випитувала інформацію під виглядом побутових розмов із торговельного закладу, а також знімала військові колони ЗСУ із вікна свого будинку.

"Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів та логістичних складів ЗСУ, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами. Також окупанти сподівалися відстежити бойові позиції української артилерії, яка стримує атаки окупантів у напрямку прифронтового міста", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ затримала жінку та вжила комплексних заходів для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуку у неї виявили смартфон з анонімним чатом у месенджері, який вона використовувала для контактів з ФСБ

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

