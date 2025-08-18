УКР
Продавчиня допомагала РФ прориватися до Дружківки: СБУ затримала агентку РФ на Донеччині

Продавчиня допомагала РФ атакувати Дружківку Подробиці від СБУ

На Донеччині затримано російську агентку, яка розвідувала позиції українських військ для підготовки нових спроб армії РФ прорватися на Дружківку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про місцеву продавчиню місцевого магазину, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів, коли публікувала антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Так, вона випитувала інформацію під виглядом побутових розмов із торговельного закладу, а також знімала військові колони ЗСУ із вікна свого будинку.

"Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів та логістичних складів ЗСУ, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами. Також окупанти сподівалися відстежити бойові позиції української артилерії, яка стримує атаки окупантів у напрямку прифронтового міста", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ затримала жінку та вжила комплексних заходів для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуку у неї виявили смартфон з анонімним чатом у месенджері, який вона використовувала для контактів з ФСБ

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

СБУ (13252) Донецька область (9341) Краматорський район (591) Дружківка (45)
+7
І таких продавчинь, на жаль, дуже багато по Україні...
показати весь коментар
18.08.2025 12:11 Відповісти
+6
Шахеды убивают детей, но этих паскуд обходят стороной. Несправедливо.
показати весь коментар
18.08.2025 12:12 Відповісти
+4
Дадуть 10-15 років, й ще годуй та утримуй оце..всіх запроданців на уранові копальні!
показати весь коментар
18.08.2025 12:26 Відповісти
А хто такий Посикун?
показати весь коментар
18.08.2025 12:12 Відповісти
просто ще довоєнні рублі залишились, треба ж було їх отоварити, не пропадати ж добру.
показати весь коментар
18.08.2025 12:10 Відповісти
Безкарність щодо убивць московських, що убивають Українців, від держслужбовців категорії «А», що сидять в Урядовому кварталі з 2019 року, має криваву ціну для Українців!!!
показати весь коментар
18.08.2025 12:37 Відповісти
****!!!
показати весь коментар
18.08.2025 12:22 Відповісти
Це ота одна, з «насілєнія», що у 2014 році, рвала на собі ісподнє та вищала, перед телекамерами московських ЗМІ, «прутень ввєді»!!????
показати весь коментар
18.08.2025 12:33 Відповісти
типова днрІвська свиноматка 🐷
показати весь коментар
18.08.2025 13:11 Відповісти
Навіщо блюрити морди ціх потвор?
показати весь коментар
18.08.2025 14:18 Відповісти
 
 