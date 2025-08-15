Схему розкрадання державного газу на 251 млн грн викрито на Черкащині, - СБУ. ФОТО

У Черкаській області викрито масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи (ГТС) України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тис. грн.

Встановлено, що до організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства. Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала "блакитне" паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину.

Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби" ГТС. Щоб виправдати злочин, ділки прикривалися "винятковими обставинами" та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою.

Повідомляється, що в такий спосіб учасники оборудки незаконно "викачали" з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу.

У СБУ розповіли, що під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами "схеми".

Наразі екскерівнику приватної компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.