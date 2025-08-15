УКР
Схему розкрадання державного газу на 251 млн грн викрито на Черкащині, - СБУ. ФОТО

У Черкаській області викрито масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи (ГТС) України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тис. грн.

Встановлено, що до організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства. Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала "блакитне" паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину.

Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби" ГТС. Щоб виправдати злочин, ділки прикривалися "винятковими обставинами" та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою.

Розкрадання державного газу на Черкащині

Повідомляється, що в такий спосіб учасники оборудки незаконно "викачали" з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу.

У СБУ розповіли, що під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами "схеми".

Розкрадання державного газу на Черкащині

Наразі екскерівнику приватної компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

газ (10590) СБУ (13248) розкрадання (266) Черкаська область (115)
Половину заберуть орли Малюка, а чуваку дадуть три роки умовно. Так працює система мародера ЗЕ
15.08.2025 14:36 Відповісти
Боятися цим ділкам нічого бо є чим поділитись з правосуддям.
15.08.2025 14:40 Відповісти
Судді зароблять не поганий куш. Де судова реформа?
15.08.2025 14:46 Відповісти
Я не.зрозумів.
Газ у нас державний чи приватний?
Пишуть через раз,раз державний,раз приватний.
15.08.2025 15:01 Відповісти
"А ты нэ путай сваи газы с гасударствэнными!"
15.08.2025 15:14 Відповісти
 
 