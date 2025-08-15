РУС
Схема хищения государственного газа на 251 млн грн раскрыта в Черкасской области, - СБУ. ФОТО

В Черкасской области разоблачена масштабная схема присвоения топлива из газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение февраля-июня 2023 года фигуранты украли государственного газа на 251 млн 174 тыс. грн.

Установлено, что к организации сделки причастен экс-глава местной частной компании в сфере газоснабжения, который тогда находился на должности председателя правления этого предприятия. Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала "голубое" топливо у государственного поставщика для покрытия собственных производственных потерь. В начале 2023 года госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье.

Также смотрите: 25 подозреваемых и 44 млн грн убытков: разоблачены масштабные хищения бюджетных средств на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Впрочем, вместо того, чтобы оплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты осуществили несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС. Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались "исключительными обстоятельствами" и продолжали осуществлять отбор природного газа для покрытия потребностей компании. При этом полученные прибыли распределяли между собой.

Разворовывание государственного газа в Черкасской области

Сообщается, что таким образом участники сделки незаконно "выкачали" из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.

В СБУ рассказали, что во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы".

Также смотрите: Нанесение ущерба государству в 233 млн грн: на Харьковщине 46 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Разворовывание государственного газа в Черкасской области

Сейчас экс-руководителю частной компании сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, использование вопреки интересам юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 6 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.

Газ (10250) СБУ (20311) хищения (142) Черкасская область (112)
Половину заберуть орли Малюка, а чуваку дадуть три роки умовно. Так працює система мародера ЗЕ
показать весь комментарий
15.08.2025 14:36 Ответить
Боятися цим ділкам нічого бо є чим поділитись з правосуддям.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:40 Ответить
Судді зароблять не поганий куш. Де судова реформа?
показать весь комментарий
15.08.2025 14:46 Ответить
Я не.зрозумів.
Газ у нас державний чи приватний?
Пишуть через раз,раз державний,раз приватний.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:01 Ответить
"А ты нэ путай сваи газы с гасударствэнными!"
показать весь комментарий
15.08.2025 15:14 Ответить
Уже который год подобные новости появляются, но ни припомню новостей, что бы хоть одного посадили конфискацией, как например агентов фсб корректировщиков
показать весь комментарий
15.08.2025 15:48 Ответить
 
 