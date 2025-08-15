Схема хищения государственного газа на 251 млн грн раскрыта в Черкасской области, - СБУ. ФОТО

В Черкасской области разоблачена масштабная схема присвоения топлива из газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение февраля-июня 2023 года фигуранты украли государственного газа на 251 млн 174 тыс. грн.

Установлено, что к организации сделки причастен экс-глава местной частной компании в сфере газоснабжения, который тогда находился на должности председателя правления этого предприятия. Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала "голубое" топливо у государственного поставщика для покрытия собственных производственных потерь. В начале 2023 года госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье.

Впрочем, вместо того, чтобы оплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты осуществили несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС. Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались "исключительными обстоятельствами" и продолжали осуществлять отбор природного газа для покрытия потребностей компании. При этом полученные прибыли распределяли между собой.

Сообщается, что таким образом участники сделки незаконно "выкачали" из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.

В СБУ рассказали, что во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы".

Сейчас экс-руководителю частной компании сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, использование вопреки интересам юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 6 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.