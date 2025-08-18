РУС
Продавщица помогала РФ прорываться в Дружковку: СБУ задержала агента РФ в Донецкой области

Продавщица помогала РФ атаковать Дружковку Подробности от СБУ

В Донецкой области задержана российский агент, которая разведывала позиции украинских войск для подготовки новых попыток армии РФ прорваться на Дружковку.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о местной продавщице местного магазина, которая попала в поле зрения российских спецслужбистов, когда публиковала антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах.

Так, она выпытывала информацию под видом бытовых разговоров из торгового заведения, а также снимала военные колонны ВСУ из окна своего дома.

"Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов и логистических складов ВСУ, по которым рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами. Также оккупанты надеялись отследить боевые позиции украинской артиллерии, которая сдерживает атаки оккупантов в направлении прифронтового города", - говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ задержала женщину и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Во время обыска у нее обнаружили смартфон с анонимным чатом в мессенджере, который она использовала для контактов с ФСБ

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ (20314) Донецкая область (10523) Краматорский район (585) Дружковка (45)
Топ комментарии
+6
І таких продавчинь, на жаль, дуже багато по Україні...
18.08.2025 12:11 Ответить
+6
Шахеды убивают детей, но этих паскуд обходят стороной. Несправедливо.
18.08.2025 12:12 Ответить
+3
Дадуть 10-15 років, й ще годуй та утримуй оце..всіх запроданців на уранові копальні!
18.08.2025 12:26 Ответить
А хто такий Посикун?
18.08.2025 12:12 Ответить
просто ще довоєнні рублі залишились, треба ж було їх отоварити, не пропадати ж добру.
18.08.2025 12:10 Ответить
І таких продавчинь, на жаль, дуже багато по Україні...
18.08.2025 12:11 Ответить
Безкарність щодо убивць московських, що убивають Українців, від держслужбовців категорії «А», що сидять в Урядовому кварталі з 2019 року, має криваву ціну для Українців!!!
18.08.2025 12:37 Ответить
Шахеды убивают детей, но этих паскуд обходят стороной. Несправедливо.
18.08.2025 12:12 Ответить
****!!!
18.08.2025 12:22 Ответить
Дадуть 10-15 років, й ще годуй та утримуй оце..всіх запроданців на уранові копальні!
18.08.2025 12:26 Ответить
Це ота одна, з «насілєнія», що у 2014 році, рвала на собі ісподнє та вищала, перед телекамерами московських ЗМІ, «прутень ввєді»!!????
18.08.2025 12:33 Ответить
типова днрІвська свиноматка 🐷
18.08.2025 13:11 Ответить
 
 