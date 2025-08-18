Продавщица помогала РФ прорываться в Дружковку: СБУ задержала агента РФ в Донецкой области
В Донецкой области задержана российский агент, которая разведывала позиции украинских войск для подготовки новых попыток армии РФ прорваться на Дружковку.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о местной продавщице местного магазина, которая попала в поле зрения российских спецслужбистов, когда публиковала антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах.
Так, она выпытывала информацию под видом бытовых разговоров из торгового заведения, а также снимала военные колонны ВСУ из окна своего дома.
"Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов и логистических складов ВСУ, по которым рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами. Также оккупанты надеялись отследить боевые позиции украинской артиллерии, которая сдерживает атаки оккупантов в направлении прифронтового города", - говорится в сообщении.
Контрразведка СБУ задержала женщину и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Во время обыска у нее обнаружили смартфон с анонимным чатом в мессенджере, который она использовала для контактов с ФСБ
Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
