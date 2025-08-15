РУС
Проводили фейковый референдум РФ на Херсонщине: до 10 лет осуждены еще 9 предателей, - СБУ

До 10 лет заключения с конфискацией имущества получили еще девять предателей, которые организовывали псевдореферендум РФ во время оккупации Херсона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, восемь человек получили реальные сроки наказания, еще одна злоумышленница осуждена заочно, поскольку скрывается от правосудия на левобережье южного региона.

Установлено, что организатором группы является жительница Бериславского района, которая после захвата громады пошла на сотрудничество с агрессором и возглавила оккупационный "избирком № 826". В его состав она привлекла своих "единомышленников" - восемь односельчан.

"Во время фейкового плебисцита они обходили местных жителей и агитировали их поддержать "присоединение" Херсонщины в состав РФ. В ходе таких рейдов коллаборационисты раздавали людям "бюллетени", в которых призывали отдавать "голоса" в пользу страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

После деоккупации региона злоумышленники пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия, а их руководительница сбежала вместе с оккупантами на левобережье области.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления вражеских пособников, установили их местонахождение и задержали восьмерых из них в феврале 2024 года на территории освобожденного региона.

В данное время суд признал виновными всех девятерых участников оккупационного "избиркома" по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности их сообщницы, которая скрывается на временно оккупированной части территории Украины.

