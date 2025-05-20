Супружескую пару херсонцев будут судить за помощь в проведении псевдореферендума, - Нацполиция

Супружескую пару херсонцев будут судить за участие в псевдореферендуме. Следователи полиции Херсонщины завершили расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в конце сентября 2022 года в Херсоне 56-летний житель Антоновки и его 60-летняя жена добровольно согласились присоединиться к проведению на территории Днепровского района незаконного референдума. Фигуранты в составе "выездной комиссии" осуществляли объезд Антоновки. Они распространяли агитационные листовки и газеты, выдавали бюллетени для псевдоголосования. Женщина также проверяла избирателей в соответствии с имеющимися списками. Кроме этого, муж с женой раздавали пищевые наборы для привлечения антоновцев к псевдоголосованию.

Действия фигурантов следователи Херсонского районного управления полиции квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. То есть - участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Под процессуальным руководством областной прокуратуры злоумышленникам в марте текущего года заочно сообщено о подозрении.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. За совершение преступления против основ национальной безопасности Украины супругам грозит от пяти до десяти лет пребывания за решеткой.