Супружескую пару херсонцев будут судить за помощь в проведении псевдореферендума, - Нацполиция

Супружескую пару херсонцев будут судить за участие в псевдореферендуме. Следователи полиции Херсонщины завершили расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в конце сентября 2022 года в Херсоне 56-летний житель Антоновки и его 60-летняя жена добровольно согласились присоединиться к проведению на территории Днепровского района незаконного референдума. Фигуранты в составе "выездной комиссии" осуществляли объезд Антоновки. Они распространяли агитационные листовки и газеты, выдавали бюллетени для псевдоголосования. Женщина также проверяла избирателей в соответствии с имеющимися списками. Кроме этого, муж с женой раздавали пищевые наборы для привлечения антоновцев к псевдоголосованию.

Также читайте: Организовывали псевдореферендум в Херсоне в 2022 году: задержаны трое коллаборационистов за сотрудничество с оккупантами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Действия фигурантов следователи Херсонского районного управления полиции квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. То есть - участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Под процессуальным руководством областной прокуратуры злоумышленникам в марте текущего года заочно сообщено о подозрении.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. За совершение преступления против основ национальной безопасности Украины супругам грозит от пяти до десяти лет пребывания за решеткой.

Нацполиция (16714) псевдореферендум (139) Херсонская область (5133) Каховский район (9) Антоновка (2)
судитимуть так, що підарів випустять і з держави стягнуть гроші
20.05.2025 14:56 Ответить
Расстрелять и судить посмертно...
20.05.2025 14:57 Ответить
56 и 60 лет.Выслать эту молодую семью,предварительно конфисковав всё имущество и деньги, на их любимую парашу.Это будет похлеще расстрела.
20.05.2025 16:14 Ответить
 
 