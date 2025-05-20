Подружжя херсонців судитимуть за допомогу в проведенні псевдореферендуму, - Нацполіція

Подружжя херсонців судитимуть за участь у псевдореферендумі. Слідчі поліції Херсонщини завершили розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, наприкінці вересня 2022 року в Херсоні 56-річний житель Антонівки та його 60-річна дружина добровільно погодилися долучитися до проведення на території Дніпровського району незаконного референдуму. Фігуранти у складі "виїзної комісії" здійснювали об’їзд Антонівки. Вони розповсюджували агітаційні листівки та газети, видавали бюлетені для псевдоголосування. Жінка також перевіряла виборців відповідно до наявних списків. Крім цього, чоловік із дружиною роздавали харчові набори задля залучення антонівців до псевдоголосування.

Також читайте: Організовували псевдореферендум у Херсоні в 2022 році: затримано трьох колаборантів за співпрацю із окупантами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Дії фігурантів слідчі Херсонського районного управління поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України. Тобто -– участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, вчинена за попередньою змовою групою осіб. За процесуального керівництва обласної прокуратури зловмисникам у березні поточного року заочно повідомлено про підозру.

Наразі досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За вчинення злочину проти основ національної безпеки України подружжю загрожує від п’яти до десяти років перебування за гратами.