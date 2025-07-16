Организовал псевдореферендум о присоединении Херсонской области к РФ: Сальдо заочно приговорили к 15 годам заключения, - прокуратура

Депутата Херсонского горсовета, который возглавил оккупационную администрацию Херсонской области, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию псевдореферендума по "присоединению" региона к России.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет Цензор.НЕТ.

Приговор вынесен заочно, а также запрещено занимать руководящие должности в учреждениях всех форм собственности в течение 15 лет.

Следствие установило, что бывший украинский политик перешел на сторону РФ, получив назначение от оккупантов. Он способствовал проведению незаконного"референдума" и совершал действия на подрыв национальной безопасности Украины.

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Это уже второй приговор Сальдо. В 2023 году его уже осуждали за госизмену, коллаборационистскую деятельность и отрицание агрессии РФ. Также против него применены санкции в соответствии с указом Президента Украины.

В прокуратуре не указывают фамилии, но на обнародованном фото узнается Владимир Сальдо - бывший мэр Херсона и экс-нардеп.

Что предшествовало?

Напомним, Сальдо с 2002 до 2012 года занимал должность городского головы Херсона. В 2012 году его избрали народным депутатом Украины от "Партии регионов". Был заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. В 2014 году Сальдо голосовал за так называемые законы 16 января, которые стали реакцией тогдашней власти на протесты граждан.

После начала полномасштабного вторжения России Сальдо перешел на сторону оккупантов. 26 апреля 2022 года во временно оккупированном в то время Херсоне российские войска "назначили" новых руководителей-коллаборационистов: "главу областной администрации" Владимира Сальдо и "главу городской администрации" Александра Кобца.

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25 августа 2023 года Минэкономики сообщило, что основные активы пророссийского коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери были взысканы в доход государства. По решению суда Правительство приняло решение передать имущество семьи предателя в управление Фонда государственного имущества Украины.

8 ноября 2023 года суд вынес приговор так называемому "главе военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимиру Сальдо. Он признан виновным в государственной измене.