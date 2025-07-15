Шахрайство під виглядом інвестицій у криптовалюту: У Києві знайшли 15 підпільних колцентрів

Столичні прокурори та слідчі Нацполіції припинили роботу низку колцентрів, що працювали у Києві та спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг.

За місцями діяльності шахрайських "колцентрів" на території міста у межах розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян провели 15 обшуків, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку (більше 300 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, стартові пакети, різні підроблені посвідчення та інші речові докази.

"Також у кабінетах офісів, де розміщувались "колцентри", знайшли символіку країни-агресора, портрети путіна, а також подяки від фсб, бланки російських документів, походження яких встановлюється", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, роботу так званих "колцентрів" у столиці організувала група осіб. З метою заволодіння коштами громадян, їх співробітники пропонували інвестувати гроші у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах, а також заробітки на криптовалютних платформах.

Оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів.

"Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконного колцентру", – додали у прокуратурі.

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Як повідомлялося, у 2022 році у межах міжнародного розслідування діяльності транснаціональної шахрайської групи Кіберполіція спільно із представниками Європолу та Євроюсту викрила три колцентри в Україні.

Організатори схеми ошукували вкладників за схемою псевдоінвестування у криптовалюти та цінні папери. Офіси, колцентри та представництва компанії розташовувалися у багатьох країнах Європи, загальні збитки внаслідок діяльності шахраїв оцінювалися у понад 200 мільйонів євро на рік.