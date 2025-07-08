До 5 мільярдів гривень щоквартально: В Україні заблокували 133 нелегальних онлайн-казино, – асоціація
Станом на 8 липня цього року в Україні було закрито 133 нелегальних онлайн-казино на виконання розпорядження Держспецзв'язку.
Про це повідомили в Асоціації українських операторів грального бізнесу, передає Укрінформ.
"Сьогодні Служба безпеки України, Держспецзв'язку, НКЕК та Асоціація українських операторів грального бізнесу завершили спільну масштабну спеціальну операцію з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському інтернет-просторі. Відповідне розпорядження Держспецзв'язку від 1 липня 2025 року №435/3236 щодо блокування IP-адрес/cайтів було надіслано українським інтернет-провайдерам/профільним асоціаціям 3 липня 2025 року і є обов'язковим до виконання протягом трьох робочих днів", – сказано в повідомленні.
За оцінками Асоціації, тіньовий бізнес, роботу якого було зупинено, щоквартально приносив від 3 млрд грн до 5 млрд грн нелегального обороту.
Діяльність незаконних онлайн-казино заблоковано технічними і програмними інструментами. Також було припинено нелегальний фінансовий процесинг та заморожено відповідні P2P платежі.
За інформацією Асоціації, наразі в тіні перебуває до 50% грального ринку, від діяльності якого держава щорічно недоотримує до 10 млрд грн.
Водночас українські ліцензовані оператори грального бізнесу торік сплатили більше 17 млрд грн податків, а у січні-квітні 2025 року – 6,4 млрд грн.
Як повідомлялося, державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, за два тижні роботи подало на блокування 824 нелегальні онлайн-казино.
До того голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що гральний бізнес в Україні за січень-травень цього року сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків, що на 1,63 млрд грн, або 22,3%, більше, ніж за аналогічний період торік.
Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доречі, цей чорт не просто так звалив перед війною. 100% кацапська консерва.