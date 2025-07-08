До 5 мільярдів гривень щоквартально: В Україні заблокували 133 нелегальних онлайн-казино, – асоціація

Станом на 8 липня цього року в Україні було закрито 133 нелегальних онлайн-казино на виконання розпорядження Держспецзв'язку.

Про це повідомили в Асоціації українських операторів грального бізнесу, передає Укрінформ.

"Сьогодні Служба безпеки України, Держспецзв'язку, НКЕК та Асоціація українських операторів грального бізнесу завершили спільну масштабну спеціальну операцію з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському інтернет-просторі. Відповідне розпорядження Держспецзв'язку від 1 липня 2025 року №435/3236 щодо блокування IP-адрес/cайтів було надіслано українським інтернет-провайдерам/профільним асоціаціям 3 липня 2025 року і є обов'язковим до виконання протягом трьох робочих днів", – сказано в повідомленні.

За оцінками Асоціації, тіньовий бізнес, роботу якого було зупинено, щоквартально приносив від 3 млрд грн до 5 млрд грн нелегального обороту.

Діяльність незаконних онлайн-казино заблоковано технічними і програмними інструментами. Також було припинено нелегальний фінансовий процесинг та заморожено відповідні P2P платежі.

За інформацією Асоціації, наразі в тіні перебуває до 50% грального ринку, від діяльності якого держава щорічно недоотримує до 10 млрд грн.

Водночас українські ліцензовані оператори грального бізнесу торік сплатили більше 17 млрд грн податків, а у січні-квітні 2025 року – 6,4 млрд грн.

Як повідомлялося, державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, за два тижні роботи подало на блокування 824 нелегальні онлайн-казино.

До того голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що гральний бізнес в Україні за січень-травень цього року сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків, що на 1,63 млрд грн, або 22,3%, більше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.