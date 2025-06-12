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Гетманцев заявив про збільшення сплачених податків від грального бізнесу. За чотири роки надходження зросли в 125 разів

Гетманцев заявив про збільшення сплачених податків від грального бізнесу

Гральний бізнес в Україні за січень-травень цього року сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків, що на 1,63 млрд грн, або 22,3%, більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він додав, що якщо порівнювати з 2021 роком, то відповідні надходження зросли в 125 разів.

Податкові надходження складаються зокрема з:

  • 5,97 млрд грн – податок на прибуток;
  • 2,15 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб із виграшів;
  • 652,7 млн грн – військовий збір;
  • 102,7 млн грн – ПДФО із зарплат;
  • 94,7 млн грн – ПДВ.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-квітня 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 6,3 млрд грн податків, що на 14,5%, або 0,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Данило Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.

Автор: 

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